L’AFP rend Hommage à Aliou Samba Ciss, Maire de Diass: un modèle d’engagement militant et de fidélité

M. Alioune SARR, Coordonnateur national des cadres de l’AFP et Secrétaire général de la délégation départementale de l’AFP à Thiès, par ailleurs, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens et Maire de la Commune de Notto Diobasse, accompagné d’une forte délégation de l’AFP, était à DIASS, ce dimanche 19 juillet 2020, pour rendre un hommage mérité à leur camarade, feu Aliou Samba CISS, Coordonnateur régional de l’AFP à Thiès et Maire de la commune de Diass, décédé le dimanche 12 juillet 2020.

Au nom de M. Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale et Secrétaire général de l’AFP, et au nom des militants, des cadres et sympathisants de l’AFP, le Ministre Alioune Sarr a présenté avec compassion ses condoléances attristées à la famille du défunt et prié qu’Allah l’accueille dans son Paradis. Il a témoigné à la famille du défunt, son soutien, la poursuite et la consolidation des liens d’amitié et de fidélité tissés durant ces deux décennies avec M. Aliou Samba Ciss leur père, époux, parent et ami.

Le Coordonnateur national des cadres de l’AFP, M. Alioune Sarr a rappelé la haute considération que M. Moustapha Niasse avait à l’endroit du défunt et sa grande tristesse lorsqu’il a appris le décès de ce militant modèle. Il a rappelé qu’il gardera de M. Aliou Samba Ciss, le musulman pieux, le père de famille, le responsable généreux, le Maire soucieux du devenir de sa Commune Diass et l’homme ancré dans son Toglou natal qui l’a accueilli pour l’éternité. Qu’il y repose en paix!

Dans son message, M. Alioune SARR est revenu sur les qualités exceptionnelles du défunt, son leadership local, son sens de l’intérêt général, ses actions en faveur des populations et de l’humanité, son engagement pour son parti et sa grande générosité. Il a rappelé à l’assistance, que son frere Aliou Samba Ciss a toujours été le premier et l’un des meilleurs soldats de l’AFP dans tous les combats qu’ils ont mené à Thiès et au Sénégal, gagnant toutes les élections dans sa commune durant ces 20 dernières années.

Par cet hommage, le Ministre Alioune Sarr a rappelé que Aliou Samba CISS était un exemple à suivre pour la jeunesse du Sénégal, dans un moment où les repères sont perturbés et les valeurs universelles bafouées.

Il a rappelé que la disparition du Maire Aliou Samba Ciss, nous rappelle une évidence: que de Dieu nous venons à lui nous retournons en disant que feu Aliou Samba Ciss, nous a quitté, mais sa mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs, en raison des valeurs exceptionnelles qu’il incarnait: patriotisme, amitié, fidélité, générosité, piété: un père de famille avenant.

Son dernier mot a été que le Sénégal a perdu, en Aliou Samba Ciss, un citoyen modèle et engagé qui a consacré sa vie à sa communauté. Que la terre de Toglou lui soit légère. Amin.

M. Alioune Sarr était accompagné à Diass par une forte délégation composée de:

– Mme Yeya Ly Cisse, Haute Conseillère des Collectivités territoriales et Présidente du Mouvement des Femmes progressistes de Thiès Commune,

– Madame Louise Coco DIOUF, Présidente du Mouvement des Femmes progressistes de Mbour

– Madame Khadidiatou HANNE LY, Présidente du Mouvement des Femmes progressistes de Tivaouane,

– Monsieur Cheikh Tidiane DIOUF, Secrétaire général du Mouvement des jeunesses progressistes du Département de Mbour,

– M. Bathie Ciss, responsable de l’AFP à Tienaba et porte-parole de l’AFP à Thiès,

– Monsieur Ismaila DIONE, Secrétaire général du Mouvement des Jeunesses progressistes du Département de Thiès,

– Monsieur Elhadji Alpha MBENGUE, Secrétaire général du Mouvement des Jeunesses progressistes de Tivaouane,

– Monsieur Issa DIOUF, Conseiller technique au Ministère du Tourisme et des Transports aériens et Conseiller municipal à Diass,

– Madame Seynabou FAYE, responsable des femmes de l’AFP à Diass

– Abdoulaye Gueye responsable de l’AFP dans la Commune de Mbour,

– M. Selle Ndiaye responsable de l’AFP à Sindia,

– Des responsables, militants et sympathisants de l’AFP de Diass, Sindia, Malicounda, Thienaba, Notto GouyeDiama, MontRolland, Ndiassane, Notto-Diobasse et les Départements de Mbour, Thiès, Tivaouane, Dakar et Rufisque.