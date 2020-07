L’acteur Sebastián Athié, star de Disney, est mort à l’âge de 24 ans

Dimanche 5 juillet, Disney Channel Latin America a annoncé la mort de Sebastián Athié, star de la série « Once », à l’âge de 24 ans.

Une disparition tragique pour la grande famille Disney. Dimanche 5 juillet, la chaîne Disney Channel Latin America a annoncé la mort de l’acteur Sebastián Athié, à l’âge de 24 ans. « Repose en paix, Sebas. Ton art et ton sourire restent pour toujours », peut-on ainsi lire sur le compte Instagram de la chaîne, à propos de l’interprète de Lorenzo dans la série Once, qui raconte l’histoire d’un adolescent qui rêve de devenir footballeur.

« Nous regrettons le départ de Sebastián Athié et nous nous souviendrons toujours de lui pour son talent, sa compagnie, son professionnalisme et surtout son cœur énorme. Nous accompagnons sa famille, ses amis et ses fans dans ses adieux », peut-on également lire. Une mort tragique, dont les causes n’ont toutefois pas encore été révélées précise People.