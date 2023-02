« La visite du Président Macky Sall à Thiès: Les attentes des Thiessois »

Le président Macky Sall effectue une visite à Thiès au Sénégal. Les habitants de la ville sont impatients de rencontrer le président et d’exposer leurs préoccupations les plus pressantes. Les principales revendications des Thiessois portent sur la relance du tissu industriel existant, la résolution des problèmes liés à l’université Iba Thiam, la construction d’un deuxième hôpital pour faire face à la croissance de la population, le soutien pour les femmes réduites au chômage et la réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles. Les habitants attendent que le président apporte des réponses concrètes à leurs préoccupations.

Le Président Macky Sall se rendra prochainement à Thiès pour une visite officielle. Les habitants de la ville attendent cette occasion pour exposer leurs préoccupations les plus pressantes.

La réhabilitation du chemin de fer et la réalisation de la deuxième phase du plan de relance de la NSTS (le règlement définitif du Contentieux Etat/NSTS) sont au centre des attentes des Thiessois. La relance de ces deux industries pourraient apporter un souffle d’air pour résorber le chômage des jeunes à Thiès, et freiner leur engagement dans le métier dangereux de conducteur de moto-taxi Jakarta.

Les Thiessois espèrent également que les travaux de l’Université Iba Der Thiam soient achevés, ce qui permettra aux étudiants de libérer les infrastructures de la ville dont l’auditorium qui pourrait accueillir des activités culturelles.

De même, ils souhaitent que le lotissement de Mbour 4 se déroule dans les règles de l’art pour permettre aux populations de Thiès et surtout aux ayant droit d’avoir des logements décents.

Le monde des arts et de la culture a également des attentes de la visite du Président. Thiès est une ville à vocation culturelle avec de nombreux artistes comédiens et musiciens qui réclament plus d’infrastructures et de moyens pour leurs activités. Les sportifs, quant à eux, espèrent la réhabilitation des stades Maniang Soumaré et de l’hippodrome Ndiaw Macodou.

Les femmes de Thiès espèrent également avoir le soutien du Président de la République. Beaucoup sont au chômage et sans emploi, et attendent une politique qui les promeuve pour occuper des postes de responsabilité. Enfin, les Thiessois réclament la construction d’un deuxième hôpital à Thiès, car l’hôpital Amadou Sakhir Ndieguene n’a plus la capacité pas gérer le flux de malades.

En plus des préoccupations des citoyens, les patrons de presse réclament également l’accès au TNT et aux fréquences radio pour investir dans le secteur de la presse et résorber le chômage dans ce domaine. Ils espèrent que le président Macky Sall prendra en considération ces demandes pour soutenir le développement du secteur médiatique au Sénégal.

En conclusion, les Thiessois attendent du Président Macky Sall des réponses concrètes à leurs préoccupations qui ne sont pas toujours prises en compte dans les débats politiques de la place.

