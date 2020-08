La SONATEL sommée par l’ARTP de revenir sur la hausse de ses tarifs

Share on Twitter

Share on Facebook

L’opérateur téléphonique devra obtempérer dans un bref délai ou risque des sanctions

Suite à la hausse récemment opérée sur les tarifs de la SONATEL, considérée comme « injustifiée et inopportune », l’association des consommateurs (ASCOSEN) avait porté plainte contre l’opérateur téléphonique. Après avoir examiné la requête des consommateurs, l’ARTP (agence de régularisation des télécommunications et de la poste) vient de recommander à la société de « suspendre cette décision.»

Selon le directeur de l’agence de régulation, monsieur Abdoul Ly, « l’opérateur téléphonique devra obtempérer dans un bref délai ou risque des sanctions. »

Il a aussi dit avoir saisi au téléphone et le DG de la SONATEL et le Président de l’ASCOSEN pour gérer le contentieux.Tous les opérateurs téléphoniques sont soumis à un cahier de charges, une charte, et à la réglementation en vigueur

En effet, cette société comme les autres opérateurs téléphoniques, EXPRESSO et FREE, « sont délégataires de l’état, ont une mission d’utilité publique, mais sont surtout soumis à un cahier de charges, une charte, à la réglementation en vigueur et sous le contrôle de l’état à travers ses démembrements. »

« Ils ont la liberté de faire leurs offres, mais elles ne doivent pas nuire aux consommateurs. »

Pour rappel, les tarifs des illimix et pass orange internet étaient presque passés du simple au double, à un moment où, contrairement à la plupart des entreprises privés SONATEL a vu son chiffre d’affaires grimper avec la pandémie du coronavirus.

En attendant la baisse effective des tarifs, les consommateurs se réjouissent de cette décision, mais restent vigilants pour son application effective.