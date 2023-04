La SONAGED (UGC) mène une opération de nettoiement nocturne à Thiès pendant la Nuit du Ramadan

THIÈS, Sénégal – La Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED) a lancé une opération de nettoiement nocturne dans la ville de Thiès pendant la Nuit du Ramadan. Le secrétaire général de la SONAGED, représentant le directeur général, a annoncé l’opération en collaboration avec les autorités locales, dont le maire de Thiès et le préfet.

L’opération de nettoiement nocturne, appelée « Nuits du Ramadan », vise à maintenir la propreté de la ville pendant le mois sacré. Depuis le début du Ramadan, la SONAGED a organisé des opérations similaires à Dakar et dans d’autres régions du pays. Pour cette opération, 1000 agents de nettoiement ont été mobilisés pour travailler jusqu’à 4 heures du matin, et cela se poursuivra jusqu’à la fin du Ramadan.

Outre les efforts de nettoiement, la SONAGED a signé une convention avec les autorités locales pour le désensablement des routes. Le secrétaire général a souligné l’importance de travailler ensemble pour améliorer le cadre de vie des habitants, en prenant en compte les défis liés à l’accès à certaines zones et au manque d’effectifs.

Le maire de Thiès a exprimé sa gratitude envers la SONAGED pour cette initiative et a partagé son engagement à travailler avec l’organisation pour assurer une ville propre et lumineuse. Il a également souligné l’importance des forums de quartier pour faciliter la communication entre les habitants et les autorités locales, et a demandé à la SONAGED de renforcer sa présence dans les quartiers encore non couverts par les opérations de nettoiement.

La SONAGED a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts de nettoiement et de désensablement dans la ville de Thiès et dans d’autres localités du pays. L’organisation appelle également les populations à adopter de bons comportements en matière de propreté et à participer activement aux efforts de nettoiement pour améliorer leur cadre de vie.

