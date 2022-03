FAR est un acteur clé de l’amont du bassin MSGBC. Il a été membre de la JV qui a découvert du pétrole sur le champ SNE au large du Sénégal en 2014 et qui a foré 10 autres puits à succès sur place. Cela a d’ailleurs permis à l’industrie de prêter une attention particulière à la région.

Le mardi 15 mars, la société énergétique australienne FAR Ltd a annoncé dans un communiqué publié sur son site internet, qu’elle a entamé des démarches pour abandonner ses intérêts dans les blocs 2, 4A et 5A, situés au large de la Guinée Bissau. Elle assure aussi avoir transmis un avis de retrait aux autorités locales et son partenaire PetroNor. L’annonce du retrait de la société survient après qu’elle et son partenaire eurent échoué à conclure une amodiation de ces parts sur place.

FAR a assuré avoir rempli ses engagements financiers minimums sur les périmètres et n’a plus d’obligations pour l’année 2022 et elle ne prévoit pas d’encourir de nouvelles dépenses importantes liées à ces intérêts. L’année dernière, la société a déprécié 2,7 millions de dollars de coûts capitalisés associés au projet concernant la Guinée-Bissau en 2021. Les blocs 2, 4A et 5A abritent les perspectives prêtes à être forées Atum et Anchova. Elles contiennent des ressources prospectives de 498 millions de barils d’huile et sont logées dans un piège similaire à la première découverte de pétrole au large du Sénégal voisin en 2014.

Ecofin