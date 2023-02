La Série Polygame s’exporte au Grand Théâtre de Dakar :

La série Polygame, une des productions télévisuelles les plus populaires du Sénégal, a fait un grand pas en avant en se produisant sur scène au Grand Théâtre de Dakar. Les artistes de la série étaient là pour un spectacle intitulé « Le Baptême de Ndèye Ndiaye ».

La série Polygame, qui suit les aventures et mésaventures d’un homme qui a plusieurs femmes, a conquis le public sénégalais depuis sa première diffusion. Elle aborde des thèmes sociaux et culturels importants, tels que la polygamie, la famille, la religion et les relations de genre.

Le spectacle au Grand Théâtre a été une occasion pour les artistes de la série de présenter leur talent dans une nouvelle dimension. Les acteurs ont été applaudis par un public enthousiaste et conquis. Le spectacle était une véritable prouesse artistique, avec des décors et des costumes impressionnants.

Partager : Tweet



WhatsApp