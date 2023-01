La Senelec (Société Nationale d’Electricité) au Sénégal a reçu un prêt de 100 millions de dollars des États-Unis pour électrifier 2 000 localités rurales.

Ce financement vise à améliorer l’accès à l’électricité dans les régions éloignées et à augmenter la capacité de production d’énergie dans le pays.

Il devrait également contribuer à stimuler la croissance économique et à améliorer les conditions de vie des populations rurales.

La coopération entre les États-Unis et le Sénégal en matière d’électricité est axée sur l’amélioration de l’accès à l’électricité et de la capacité de production d’énergie dans le pays. Les États-Unis ont fourni un financement et une assistance technique pour des projets tels que la construction d’infrastructures électriques, la mise en place de systèmes de distribution d’énergie renouvelable et la promotion de l’efficacité énergétique.

Les projets d’électrification rurale ont été les principaux projets de coopération entre les deux pays, qui ont permis d’augmenter l’accès à l’électricité dans les zones rurales et de soutenir le développement économique local. Les États-Unis ont également soutenu le développement des énergies renouvelables au Sénégal, notamment l’énergie solaire et éolienne, dans le but de diversifier les sources d’énergie et de réduire la dépendance au pétrole.

