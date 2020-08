La section communale de Ngoundiane du Mouvement national des jeunes du Progrès dit «Niet»

Depuis quelques temps, de jeunes responsables politiques, dont des « arrivistes faussement vêtus du manteau de la formation de ‘’l’Espoir’’ et du ‘’Progrès’’ », se réclamant de Monsieur Alioune SARR, Maire de Notto Diobass, multiplient des sorties médiatiques pour « entacher la bonne réputation du Maire Mbaye DIONE » et « récuser son appartenance à l’AFP » dont curieusement, il est « Coordonnateur Régional de Thiès » et « Membre du Bureau politique ».

A en croire l’adjoint au Maire Mbaye Sarr et Abdou Faye, avec leurs camarades de la section communale de Ngoundiane du Mouvement national des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès, réunis à la faveur d’une conférence de presse tenue ce samedi 08 aout 2020, « Ces jeunes, reniant les ‘’principes moralisateurs de la vie politique’’ tels qu’inspirés par la sagesse du Secrétaire Général Moustapha Niasse et définis dans les statuts et règlement intérieur du parti, sèment la ‘’discordent dans les rangs de l’AFP’’ en ‘’dénigrant de hauts responsables qui ont marqué d’un sceau indélébile la vie du parti’’ ».Et de regretter : « Par un argumentaire cousu sur fond d’incohérence et de légèreté digne d’un conte de fée, cette frange de jeunes avait commis de façon tout à fait ridicule une forfaiture en adoptant une résolution par laquelle ils estiment devoir démettre Monsieur Mbaye DIONE de ses responsabilités de Coordonnateur Régionale de Thiès, sous prétexte qu’il s’est auto exclu de l’AFP.Ces francs-tireurs embusqués s’époumonent à donner une image déformée et absolument inexacte de l’action du Maire Mbaye DIONE dans l’AFP et au sein de la coalition Benno BokkYakaar. Leur supercherie traduit un dessein inavoué de trouver des raccourcis à leur mentor pour assouvir la soif du pouvoir personnel. Cela passe nécessairement par des purges dignes d’un Age rétrograde ».

Quand les faits comptent si peu, rien de plus facile que de réécrire l’histoire. Pour cette raison, les jeunes militantes et militants du département et de la région de Thiès, disent ressentir comme un « devoir » de « rétablir la vérité ». À leurs yeux, « Parler d’un défaut de loyauté de Monsieur Mbaye DIONE relève d’un subterfuge pour le museler, à défaut de le pousser à la sortie. C’est du temps et de la peine perdus ; l’APF est sinon son ADN, du moins son identité politique. C’est l’instrument par lequel lui et tous les socio-démocrates imbus de bonne foi et de bonne volonté veulent contribuer à réaliser le destin positif de la nation ».

Ils rappellent que « Ce mercredi 16 juin 1999, l’appel du Président Moustapha NIASSE, il y a déjà vingt et un ans, invitant ses compatriotes, guettés par le désespoir immanent au quotidien difficile auquel ils ont été livrés, à « choisir l’espoir en le cultivant par l’effort et par l’exemple », trouve largement écho favorable chez les compatriotes Sénégalais d’ici et de la diaspora. Un appel à l’espoir qui, parce qu’il séduit dans le fond comme dans la forme, fut une adresse aux Sénégalaises et Sénégalais de tous bords et de toutes conditions prêts à mobiliser toutes leurs forces spirituelles et matérielles pour asseoir le progrès économique et social de la patrie ».

Dans cette perspective, soulignent l’adjoint au Maire MbayeSarr, Abdou Faye, et leurs « frères » et « sœurs » de la section communale de Ngoundiane du Mouvement national des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès, « M. Mbaye DIONE, imbu du sens de la responsabilité et de la justice sociale, de choisir, dès les premières heures, la ‘’Formation politique du Président Moustapha Niasse’’ ». Malgré les aléas de la vie politique, le Maire de Ngoundianea jusque-là fait preuve de « fidélité irréprochable aux idéaux de l’Alliance des Forces du Progrès(AFP) » et de « loyauté sans faille à l’égard de son Secrétaire général, Monsieur Moustapha NIASSE ».

Monsieur Mbaye DIONE, parce qu’il est démocrate et loyal, estime devoir penser librement mais agir conformément à la ligne édictée par le parti. C’est pourquoi, en « militant discipliné mais résolument engagé dans la poursuite des objectifs de son parti, il n’a jamais fait mystère de son ambition de faire de l’AFP une formation politique capable de conquérir démocratique le pouvoir », estime la jeunesse progressiste de Ngoundiane et du Département de Thiès. Même si aujourd’hui il réaffirme son ancrage dans Benno BokkYakaar et son soutien au Président Macky SALL, pour « l’atteinte des objectifs du PSE », cette position a été rappelée par le Coordonnateur Régional de l’AFP à Thiès, Monsieur Mbaye DIONE, lors du dernier forum de l’AFP tenu à l’hôtel King FAHD le 7 décembre 2019, devant le Président Moustapha Niasse, la forte délégation de Benno Bokk Yaakaar conduite par le ministre Monsieur Mor NGOM et des milliers de militants de l’AFP qui avaient fortement acclamé cette position.

Selon les Jeunes de l’AFP de Ngoundiane, « Depuis vingt ans de militantisme, personne n’a jamais entendu MbayeDioneattaquer l’AFP ou son Secrétaire Général. Il n’a jamais été non plus demandeur d’un quelconque avantage. Bien au contraire, il a toujours su se mettre au service du parti pour lequel il n’a ménagé ni sa force physique, ni ses propres ressources. Pour preuve, il est l’un des rares responsables du parti à honorer régulièrement sa cotisation mensuelle depuis le dernier Congrès de l’AFP en 2011 jusqu’au mois de juillet 2020 ». Et de se demander : « alors, comment peut-on parler de désertion ou d’auto-exclusion » ?Dans ses différentes positions de responsable local, régional et national, Monsieur Mbaye DIONE a contribué à massifier l’Alliance des Forces de Progrès et partout dans le pays les militantes et militants peuvent le témoigner. Pour preuve, la seule fois où l’AFP a organisé son anniversaire en dehors de la capitale Dakar, elle l’a tenu à Ngoundiane en 2004 avec un succès éclatant.

Le Membre fondateur de l’Alliance des Forces du Progrès, tout premier Secrétaire Général du Mouvement National des Jeunes Progressistes, est à l’avant-garde de tous les combats pour une conquête démocratique du pouvoir. Deslocales de 2009 à la présidentielle de 2019, le Maire Mbaye DIONE a gagné, dans la Commune de Ngoundiane, toutes les élections avec un score de plus de 60 %. Les Ngoundianois se rappellent « Les scores honorables dont il est crédité, que ce soit sous la bannière de l’AFP ou dans le cadre de Benno SiggilSenegaal puis de Benno BokkYakaar », qui témoignent de « la maturité politique d’un homme en phase avec les orientations stratégiques de sa formation politique et avec les aspirations légitimes du peuple sénégalais en général, des populations de Ngoundiane en particulier à un bien-être ».

la section communale de Ngoundiane du Mouvement national des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès remarque que « C’est tout à fait le contraire de Monsieur Alioune SARR qui n’a jamais gagné sans coalition une élection à plus de 50% dans la Commune de NottoDiobass, malgré les nombreux moyens de l’Etat dont il dispose et surtout les quantités importantes de riz qu’il distribue à la veille des élections. A la présidentielle de 2012, la seule fois où il est parti à des élections sous les couleurs de l’AFP, il a été battu à plate couture par le candidat du Rewmi,alors que Monsieur Mbaye DIONE avait fait gagner le candidat Moustapha NIASSE à Ngoundiane à 61%. Et pourtant il n’a jamais été demandeur d’un quelconque poste électif ou nominatif ». Et de poursuivre : « Que vaut un homme politique si ce n’est être au service de son pays et de son peuple ? Ses performances électorales difficilement égalables sont la manifestation authentique d’une prise de position à sa faveur, décidée en pleine connaissance de cause par l’écrasante majorité de la population de Ngoundiane qui par le vote populaire lui témoigne à la fois confiance et reconnaissance ». Ce au moment où la Commune de Ngoundiane, grâce à la vision éclairée de son MaireDione, est devenue un pôle d’émergence car étant, hélas, l’une des rares communes rurales couverte à 100% par le réseau hydraulique, à 100% par un réseau électrique, maillée par un réseau routier viable, où les fournitures sont gratuites pour tous les élèves de l’élémentaire pour alléger la charge aux parents d’élèves et qu’une subvention annuelle de 10 millions est allouée aux étudiants, sans oublier un fonds d’appui et d’autonomisation des femmes d’un montant de 50 millions, les populations de NottoDiobass souffrent d’un manque criard d’eau au point d’organiser en février dernier une marche contre la pénurie d’eau. Pour la grande majorité, l’électricité est un luxe tandis que les pistes rurales sont quasi inexistantes, les étudiants et les femmes de NottoDiobass sont laissés à eux-mêmes.

Dans ces circonstances, la section communale de Ngoundiane du Mouvement national des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrèss’étonne que « Monsieur SARR, par ailleurs responsable de l’Alliance Nationales des Cadres pour le Progrès, au lieu de se féliciter des réalisations faites dans la commune sœur de Ngoundiane pour le bien-être des populations et à l’honneur du parti, fait flèche de tout bois pour atteindre un homme dont la seule faute impardonnable à ses yeux, est d’être resté fidèle à un idéal de jeunesse sous la forme de contrat avec son peuple ». « Au lieu de veiller au fonctionnement régulier des sections communales du département de Thiès qu’il dirige, où d’ailleurs il n’a jamais remis pieds depuis belle lurette, il vient à Ngoundiane, la seule commune du département dont l’AFP est sûre de gagner quelle que soit la prochaine élection, pour parrainer un mouvement politique contre, le Coordonnateur régional du parti, Monsieur Mbaye DIONE ».

A en croirel’adjoint au Maire MbayeSarr, Abdou Faye, et leurs « frères » et « sœurs » de la section communale de Ngoundiane du Mouvement national des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès,« Monsieur SARR est coutumier des faits. A chaque fois qu’un collaborateur du Maire Mbaye DIONE fait défection pour ramer à contre-courant, il rencontre machinalement sa sympathie. Le dernier épisode en date est le lancement dimanche 2 Aout d’un soi-disant mouvement dénommé ‘’Espoir de Ngoundiane’’. Non seulement une délégation de ses acolytes a pris part à la cérémonie qu’il a financée, mais le communiqué de presse qui a sanctionné la rencontre n’a pas tari d’éloges sur son parrain. Comme tout responsable du parti, Monsieur Alioune SARR peut prétendre légitimement diriger l’AFP ». Mais, se demandent-ils, « comment quelqu’un qui ambitionne de diriger l’AFP peut-il ignorer que les mouvements politiques ne sont pas reconnus dans les statuts et dans le règlement intérieur du parti » ?

Alors que les défis de l’émergence et du développement économique et social se dressent devant eux, les jeunes de la section communale de Ngoundiane du Mouvement national des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès, disent « refuser par tous les moyens en notre pouvoir, la division du parti en clans antagonistes ». Ils s’estiment « heureux » de constater qu’« en plus de répondre favorablement à l’appel historique, le Maire Mbaye DIONE n’a jamais cessé de relayer avec déférence et probité la campagne de l’union ».