Après une série de propositions et de refus, Moscou et Kiev ont accepté de s’entretenir en Biélorussie ce 28 février. L’Ukraine continue de pilonner les Républiques du Donbass, l’opération militaire russe est maintenue. Kiev est en proie à des pillards et des nationalistes utilisant les civils comme boucliers humains, selon la Défense russe.Les négociations des délégations russe et ukrainienne sont prévues dans la matinée du 28 février en Biélorussie, au cinquième jour de l’opération militaire lancée par Vladimir Poutine suite à la demande des Républiques du Donbass de leur fournir une assistance militaire.L’armée russe a déclaré avoir détruit plus de 1.000 infrastructures militaires ukrainiennes.