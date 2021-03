La propriétaire du salon de massage Sweet Beauté privée de parler publiquement

Mamadou Seck, juge du 8e cabinet a exigé le silence à Ndèye Khady Ndiaye propriétaire du salon de massage Sweet Beauté.

Selon Seneweb qui a repris Les Échos et Libération, la dame ne doit plus parler publiquement de l’affaire Adji Sarr-Sonko du moins jusqu’à la fin de l’instruction.



L’ex instructeur lui a aussi interdit d’exercer toute activité liée au salon de beauté et de massage.

Toujours dans cette dynamique de privation, le juge a corsé les mesures en l’ordonnant de venir signer chaque vendredi au registre du juge d’instruction pour confirmer sa présence sur le territoire national.