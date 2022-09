Baptisé XTURISMO, cette moto est présentée comme un croiseur de luxe qui « donne vie à la science-fiction. » Le coprésident du Detroit Auto Show, Thad Szott, qui a testé la moto, a décrit son expérience comme étant « douce et exaltante. » « Bien sûr, vous avez un peu d’appréhension, mais j’étais juste tellement enthousiaste », a-t-il confié à Reuters. « J’avais littéralement la chair de poule et je me sentais comme un petit enfant. J’ai l’impression d’avoir littéralement 15 ans et de sortir de ‘Star Wars’ pour sauter sur leur moto », a-t-il ajouté.