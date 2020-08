La premier Dame au chevet des handicapés et des personnes âgées de thies

La fondation servir le Sénégal dirigée par la première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall a appuyé les personnes à mobilité réduite et celles âgées des trois communes de la ville de Thiès. La cérémonie de lancement de remise symbolique de 200 fauteuils roulants, 200 déambulateurs, 200 seaux 1000 couches et 5 tensiomètres… s’est tenue ce mercredi au niveau du centre Handicapé de Thiès en présence du maire de la ville Talla Sylla, des membres du conseil économique social et environnemental et des représentants du benno bokk yakar à Thiès.

Avec ces dons la situation des handicapés et des personnes âgées va s’améliorer déclare Talla Sylla. Pour le maire de la ville, la première dame vient, à travers cette action, de participer au développement de la politique visant à améliorer la situation des personnes handicapées et âgées.

Ainsi pour toucher l’ensemble des personnes qui peuvent en bénéficier de ce matériel, le maire de la ville a demandé aux personnes qui sont dans le besoin de se manifester de même que toute personne qui connaitrait un citoyen qui est dans les besoins de s’inscrire.

Il faut aussi noter que chacune des trois communes de la ville recevra sa part, en plus du centre des handicapés de Thiès qui recevra 50 de chaque matériel

Sarah