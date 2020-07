La maison de la presse va porter le nom de Babacar Touré

Share on Twitter

Le Président de la République s’est rendu ce mardi à Ngaparou où il a présenté ses condoléances et celles de la Nation à la famille de feu Babacar Touré.

Le chef de l’Etat a salué la mémoire d’un monument de la presse africaine, a- t-il indiqué, sur son compte Tweeter. «A l’occasion, le Président Macky Sall a annoncé son intention de donner le nom de Babacar Touré à la Maison de la presse rapporte Vox populi.

Une marque de reconnaissance du combat que le défunt a toujours porté pour une presse libre et indépendante», a renseigné la même source. C’est en début d’après-midi que le président de la République est arrivé au domicile de feu Babacar Touré, à Ngaparou, où les condoléances du défunt président-fondateur du Groupe Sud Communication sont reçues. Babacar Touré, précurseur de la presse privée libre au Sénégal est décédé dimanche soir, à l’hôpital Principal de Dakar, des suites d’une maladie.

Il a été inhumé lundi, à Touba, en présence du Khalife général des mourides. Lors de ce déplacement, Macky Sall a, dans son propos en direction de la veuve, des enfants et proches du journaliste émérite, rappelé les relations profondes qui le liaient au défunt qui, a-t-il dit, était un ami, confident et conseiller précieux. Et pour ce qui est du parrainage de la Maison de la presse par Babacar Touré, il a précisé que la décision va être entérinée, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 juillet 2020, par décret.