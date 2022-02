La magie du football est juste incroyable et il n’y a qu’elle pour réussir une telle chose. Hier a l’occasion de l’accueil des lions qui ont remporté la coupe d’Afrique des nations, le pouvoir et l’opposition ont fait »liste commune » autour de l’essentiel : LE SENEGAL.

Le chef de l’Etat a eu l’idée d’inviter l’opposition dans ces circonstances. Barthélémy Dias, maire élu de Dakar aux côtés de Macky Sall… Seul cet instant de bonheur peut faire cette prouesse. Il y avait aussi Déthié Fall, Khalifa Sall, Abdoul Mbaye, Bougane Guèye Dany, Pape Diop entres autres, Sonko, lui, était à Porokhane, mais a réagi. Et d’autres encore parmi les plus farouches opposants ont rejoint le salon d’honneur de l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Hier encore, le Sénégal a vibré au rythme et aux images de l’unité.

Ousmane Sonko, Président du Pastef l’un des plus farouches opposant de Macky Sall l’a félicité

« Je remercie et félicite le Président pour cette invitation »

« Depuis Porokhane où je me trouve actuellement pour une ziarra en prélude au Magal prévu ce 10 février, date qui coïncide avec celle de mon installation à la mairie de Ziguinchor, J’ai reçu un appel du doyen Habib Sy, m’informant que le Président Macky Sall, par le biais du ministre de l’intérieur, nous a fait l’honneur de convier la Coalition Yewwi Askan Wi à l’accueil populaire des Lions, champions d’Afrique 2021. Je remercie vivement le président de la République pour cette invitation à laquelle répondront les leaders de la coalition présents à Dakar et le félicite pour cette victoire qu’il a tant souhaitée et à laquelle il a beaucoup œuvré. Je réitère notre joie, notre reconnaissance, notre fierté, nos remerciements et nos félicitations aux joueurs et à l’ensemble du staff de l’équipe. » s’est-il exprimé.