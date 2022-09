La Gendarmerie nationale a lancé une série d’opérations sur l’ensemble du territoire national pour lutter contre la prolifération des salles de jeu clandestines. Elle vient de saisir une cinquantaine de machines à sous dans le nord du pays.

Des opérations menées dans la nuit du 26 août 2022, par la Compagnie de Gendarmerie de Matam, renforcée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Ourossogui, ont abouti à l’arrestation d’un individu de nationalité étrangère qui transportait illégalement 51 machines à sous et divers lots de matériels de rechange. Ledit matériel a fait l’objet de saisie ainsi que la camionnette ayant servi au transport, informe la gendarmerie nationale.



Et depuis le début de l’année, l’intensification des actions de la Gendarmerie nationale dans ce registre a permis l’interpellation de dix-huit (18) individus, souvent, de nationalité étrangère, la saisie de 3 498 600 francs CFA ainsi que 187 machines à sous, dont 50 à Kaolack, 51 à Saint-Louis, 47 à Tambacounda et 39 à Ziguinchor.

Igfm