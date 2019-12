La France GARANTIT son «soutien consulaire» à Carlos Ghosn, en fuite au Liban

L’ex-PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn serait entré au Liban avec un passeport français. Comme l’a rapporté la chaîne libanaise MTV en se référant à des sources officielles, l’ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est entré au Liban à l’aide d’un passeport français. Carlos Ghosn, qui a confirmé ce 31 décembre se trouver au Liban, y est entré en utilisant un passeport français, selon la chaîne de télévision libanaise MTV qui cite une source officielle. Cette dernière a indiqué que le Liban traitait avec Ghosn selon des «accords internationaux», sans plus de précisions.

Tout en affirmant que «Carlos Ghosn n’est pas au-dessus des lois», la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances a rappelé sur France Inter que le gouvernement lui garantit le «soutien consulaire», comme à tout ressortissant français. Invitée ce 31 décembre sur France Inter, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances s’est prononcée sur le départ du Japon de l’ex-président de Renault et Nissan à quelques mois de son procès. Agnès Pannier-Runacher a ainsi expliqué que Carlos Ghosn n’était pas au-dessus des lois mais que le soutien consulaire de la France lui était acquis.

Je l’apprends comme vous, je suis très surprise», a-t-elle dit sur France Inter en précisant avoir su «par la presse» que Carlos Ghosn se trouvait désormais au Liban. «Nous avons un devoir de soutien consulaire avec les ressortissants français», a expliqué la secrétaire d’État, ajoutant que «M. Ghosn est un citoyen comme les autres». «Il n’est pas au-dessus des lois», a-t-elle ajouté, estimant que «si un ressortissant étranger fuyait la justice française, on serait très fâché».