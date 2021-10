la fortune de Mark Zuckerberg patron de Facebook va diminue de 6 milliards

Effondrement de Facebook : la fortune de Mark Zuckerberg a diminué de 6 milliards Mauvais temps pour Mark Zuckerberg !

Lundi 4 octobre, le jeune milliardaire derrière la légende de Facebook a vu son héritage disparaître. Il se souviendra toujours de la panne qui a maintenant été résolue,. Il a attaqué le réseau social et les nouvelles de l’organisation pendant des heures.

A la clôture de Wall Street, les actions Facebook ont ​​chuté de 4,89 % à 326,23 $. Autrement dit, la contraction de la fortune de Mark Zuckerberg de plus de 6 milliards de dollars est vertigineuse.

Le poids lourd du Nasdaq Facebook a été au centre de la tempête ces dernières semaines. Depuis début septembre, le prix a baissé de 15 %.

L’organisation a été accusée par un lanceur d’alerte qui témoignera devant le Congrès mardi 5 octobre, choisissant “le profit plutôt que la sécurité”.

Des recherches au sein de l’organisation montrent que le réseau social Instagram a un impact négatif sur le moral des filles. Selon les statistiques de Bloomberg, en raison de la baisse des cours boursiers, le patron du groupe Mark Zuckerberg, âgé de 37 ans, peut désormais compter sur 121,6 milliards de dollars de richesse.

En deux semaines, sa perte a atteint 15 milliards. Facebook est l’une des plus grandes capitales de Wall Street, et elle est généralement en retard sur Apple, Microsoft, Google (Alphabet) et Amazon.

Mais ce statut ne protégeait pas l’organisation des critiques de la Maison Blanche. La porte-parole Jen Psaki a déclaré que pour le président américain Joe Biden, Facebook “ne peut pas s’autoréguler”. On parle du possible démantèlement du géant Pablo Aalto