La Fondation Bill & Melinda Gates promet 7 milliards $ pour la santé et la sécurité alimentaire en Afrique

Les fonds, qui seront décaissés sur quatre ans, s’ajoutent aux financements déjà annoncés en faveur de plusieurs organisations multilatérales comme l’Alliance globale pour les vaccins et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

La Fondation Bill & Melinda Gates a promis, jeudi 17 novembre, de décaisser plus de 7 milliards $ au cours des quatre prochaines années pour aider les pays africains à lutter contre la faim, les maladies, les inégalités entre les sexes et la pauvreté.

« Ce nouvel engagement en faveur des pays africains vient s’ajouter aux financements déjà annoncés en faveur de plusieurs organisations multilatérales, dont l’Alliance globale pour les vaccins et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme », a précisé l’organisation philanthropique dans un communiqué publié à Nairobi à l’occasion de la visite effectuée par le milliardaire Bill Gates (photo, à gauche) au Kenya.

La fondation a indiqué qu’avant même que la guerre en Ukraine ne perturbe les chaînes d’approvisionnements alimentaires mondiales, les pays africains étaient confrontés à de graves chocs climatiques, notamment des sécheresses, des invasions de criquets et des inondations.

« Aujourd’hui, 278 millions de personnes souffrent de faim chronique en Afrique, et plus de 37 millions de personnes souffrent de la faim aiguë dans la seule région de la Corne de l’Afrique. La Covid-19 a également provoqué d’importants reculs dans le domaine de la vaccination et bloqué des décennies de progrès dans la lutte contre le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose », a-t-elle souligné. Bill Gates a déclaré, suite à une rencontre tenue mercredi 16 novembre avec le président kényan William Ruto (photo, à droite), que la Fondation Bill & Melinda Gates allait établir un bureau régional à Nairobi.

« Notre fondation continuera à soutenir des solutions dans les domaines de la santé, de l’agriculture et d’autres domaines critiques, ainsi que les systèmes permettant de les faire sortir des laboratoires et de les transmettre aux personnes qui en ont besoin », a précisé M. Gates, qui dirige la fondation avec son ex-femme Melinda French Gates. Selon Bloomberg Billionaires Index, le cofondateur de Microsoft possède une fortune de 112,8 milliards $, tandis que Melinda French Gates détient un patrimoine de 11 milliards $.

Ecofin