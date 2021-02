La fièvre jaune tue à Tambacounda !!

La fiévre jaune a tué deux personnes dans la région de Tambacounda , dans la zone de kidira 4 cas ont été enregistrés là bas dont 2 décès et 2 guéris. Selon le Dr Ousseynou Badiane , chef de la division de l’immunisation au ministère de la santé et de l’action sociale ; vu l’évolution de la situation épidémiologique une campagne de vaccination de riposte va être lancée dés le 15 février 2021 compte tenu du risque élevé de transmission et de létalité qui est de 50 à 70% .

Cette campagne concerne pour le moment les districts sanitaires de Bakel, Goudiry, kidira, Tambacounda et Dianke Makhan.