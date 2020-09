« la Fédération Urbaine de Thiès du PDS exclut toutes formes d’alliances avec le parti Rewmi et l’APR Pour les prochaines élections locales » Dixit Mor Diouf

Politique à Thies reçoit Mor Diouf Du Pds Pour les prochaines élections locales la Fédération Urbaine de Thiès du PDS en ordre de bataille exclut toutes formes d’alliances avec le parti Rewmi et l’APR

Cette prophétie émane de Mor Diouf Responsable PDS dans la Commune de Thiès Ouest. C’était lors de l’émission « Politique à Thiès » de Thiès infos le 11 Septembre 2020. Il est possible de coaliser avec d’autres partis et une certaine Société civile avec en tête le PDS sur sa bannière et les couleurs du Parti.

Cette position radicale du Wadiste Éternel pour une alternance locale se justifie selon lui par une mauvaise politique du parti Rewmi qui malgré les trois mandats successifs à la tête des Communes et du Département dirigé par un Président Virtuel Thiès refuse de décoller malgré sa position géographique et ses ressources naturelles.

Il a également parlé des inondations récurrentes dans plusieurs quartiers de la capitale du rail faute d’une mauvaise gestion de l’Etat, du Gouvernement de l’Apr et des maires « paresseux peu soucieux des intérêts de leurs administrés » selon ses termes.