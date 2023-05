Dans cet article, nous mettons en lumière les actions de la Fédération Kajoor Janxeen pour soutenir la scolarisation des jeunes filles et leur santé reproductive à Mont Rolland. Lancée le 3 mai 2023, la campagne « Notre santé, une priorité » vise à améliorer les conditions d’étude et de vie des jeunes filles et des jeunes garçons, en mettant en place différentes actions allant de la construction de blocs sanitaires adaptés à la gestion de l’hygiène menstruelle jusqu’à des campagnes de sensibilisation. Découvrez les détails de cette initiative louable et les partenaires impliqués dans cet engagement en faveur de l’éducation et de la santé des jeunes.

La Fédération Kajoor Janxeen soutient la scolarisation des jeunes filles et leur santé reproductive à Mont Rolland

Mont Rolland, le 3 mai 2023

La Fédération Kajoor Janxeen a lancé ce matin une campagne de sensibilisation visant à soutenir la scolarisation des jeunes filles et leur santé reproductive à Mont Rolland. La cérémonie a réuni les représentants de la Fédération, les autorités locales, les chefs de village, les responsables d’établissements scolaires, les inspecteurs d’éducation, les journalistes et les parents d’élèves.

La campagne « Notre santé, une priorité »

La campagne intitulée « Notre santé, une priorité » se déroulera de 2023 à 2025 et vise à mobiliser toutes les énergies et les volontés pour apporter un meilleur soutien aux adolescentes et aux jeunes en matière de santé reproductive, y compris la gestion de l’hygiène menstruelle. Huit écoles et des postes de santé locaux sont concernés par le projet Passage, qui a pour objectif principal d’améliorer les connaissances, attitudes et pratiques des adolescents et des jeunes dans le domaine de la santé reproductive et de l’hygiène.

Les actions réalisées par Kajoor Janxeen

Plusieurs activités ont déjà été réalisées dans le cadre du projet, notamment la construction de blocs sanitaires adaptés à la gestion de l’hygiène menstruelle, la mise en place d’unités de conseil et d’orientation dans chaque école, la formation d’équipes composées d’enseignants et de membres de la communauté pour assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de sensibilisation. Des espaces jeunes ont également été aménagés dans les postes de santé pour prendre en charge les besoins spécifiques des adolescents et des jeunes hors du cadre scolaire.

La campagne de communication et les activités prévues

La campagne de communication lancée aujourd’hui s’inscrit dans ce dispositif global et sera accompagnée de plusieurs activités, dont des causeries, des concours et des événements sportifs, pour sensibiliser et mobiliser les jeunes, les parents, les enseignants et les acteurs communautaires. Les responsables du projet insistent sur l’importance de changer les comportements pour améliorer les performances scolaires, notamment des jeunes filles, et favoriser leur maintien à l’école.

Les félicitations et les remerciements à la Fédération Kajoor Janxeen

La Fédération Kajoor Janxeen et ses partenaires ont été félicités et remerciés pour leur engagement en faveur de la scolarisation et la santé des filles.

