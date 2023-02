La fédération kajoor jankeen remet du matériel à l’hôpital 10éme

Dans le but de sensibiliser les jeunes sur les maladies sexuellement transmissibles, la fédération Kajoor jankeen a offert un important lot de matériel a l’hôpital 10éme.Un don bien accueillie par Le médecin chef du district sanitaire de Thiès. Ce projet d’amélioration de la santé sexuelle des adolescents jeunes intervient dans le domaine de la santé de la reproduction des jeunes ainsi dans la gestion de l’hygiène des menstrues. Une initiative financée par la coopération ALLEMAND BMG et L’ONG thild fun et qui vise à accompagner les jeunes jusqu’à 2025.

