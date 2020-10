La famille Ndiéguène va célébrer le Maouloud

Le Khalife de la famille de la Hadrat Cheikh El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène de Thiès a, dans un communiqué annoncer la tenue du Maouloud 2020. Le Khalife général Cheikh Mouhamedoul Mounirou Ndiéguène (Hafazahou Allah), après avoir adressé ses bénédictions et ses chaleureuses prières à l’ensemble de la Oummah islamique, ainsi qu’à tous nos concitoyens, réitère «sa détermination à ne jamais dévier des voies tracées par son vénéré père Cheikh El Hadji Mouhamed Ndiéguène, patriarche et alors doyen des chefs religieux du (Sunugaal) de son vivant, son illustre grand-père, Cheikh El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène (RTA)

Ainsi, ajoute le document, «il avait bien voulu demander à la Commission d’organisation d’anticiper les dispositions à prendre, en attendant les avis des autorités de la Hadrat. Elle a reçu instructions de continuer ses activités. Compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde et dans notre pays, le Khalife a donné des instructions fermes pour le respect strict de toutes les mesures édictées par l’Etat et les autorités de la santé, pour la protection et la sauvegarde des pèlerins». «Il invite l’Etat du (Sunugaal) et toutes les bonnes volontés à l’accompagner davantage pour une excellente organisation et célébration de ce grand événement», termine le document signé du porte-parole, Serigne Amadou Cissé

D’ailleurs un comité régional de développement se tient à la gouvernance de thies pour les préparatifs du Gamou