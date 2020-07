Share on Twitter

Ça sent le roussie chez la famille de Mamadou Diop Iseg. Pendant que ce dernier est en prison pour une affaire de mœurs, sa famille se déchire. Sa mère âgée de 79 ans, sa première épouse et ses enfants, dont la chanteuse Abiba, sont menacés d’expulsion par son ex deuxième épouse Aïssatou Seydi.

Selon L’Observateur, la dame Seydi leur a envoyé une sommation et une assignation d’expulsion dans laquelle elle leur demande de quitter l’immeuble situé à Sacré-Cœur dont elle se dit propriétaire.