La Dic met la main sur les deux Gambiens qui ont détourné 260 millions Fcfa

Share on Twitter

Share on Facebook

La Division des investigations criminelles (Dic) à Dakar a encore montré son exploit.

Activement recherché pour avoir détourné 260 millions Fcfa dans une Banque en Gambie, Sarjo Cor DG et et Momodou Juldeh Jallow, directeur général adjoint (DGA) d’Acces Bank, agence de Barra (Gambie) ont été retrouvés et arrêtés au Sénégal.

D’après Libération, après leur pillage les deux agents se sont réfugiés au Sénégal où ils faisaient la fête avec l’argent volé.

D’après les informations glanées par le journal, les mis en cause menaient la belle vie dans la capitale sénégalaise en galante compagnie.

Ils détenaient lors de leur interpellation 80 000 dollars, soit plus de 44 millions FCFA. Ils seront remis aujourd’hui aux autorités gambiennes sur ordre du procureur général.