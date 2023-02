La DER/ FG a financé plus de 32 000 bénéficiaires à Thiès pour 15 milliards de francs CFA

L »Etat sénégalais, via la DER/ FG a organisé une série d’événements à Thiès pour faire connaître ses activités. La tournée du chef de l’État a été l’occasion d’inaugurer le guichet unique de formalisation des entreprises, situé à la Chambre de Commerce, pour aider les entrepreneurs à se faire immatriculer et démarrer leur parcours d’entrepreneurs.

Les activités incluaient des ventes et un événement nommé « Penthioum DER », où les bénéficiaires et non-bénéficiaires de la DER/FG pouvaient se rencontrer et comprendre leur parcours et comment bénéficier des services de la DER.

La DER/ FG a financé plus de 32 000 bénéficiaires dans la région de Thiès pour un montant total d’environ 15 milliards de francs CFA. Elle a soutenu des secteurs prioritaires tels que la pêche, l’horticulture, le maraîchage, l’artisanat, etc.

Tous les départements de Thiès sont touchés par les nano-crédits, les micro-crédits et les crédits d’accompagnement. La DER/FG compte intensifier son intervention dans les secteurs prioritaires pour aider au développement et à la croissance de la région.

