La Coordination départementale de la République des Valeurs de Thiès condamne les interdictions de manifestations par le gouvernement

Le Sénégal est considéré comme un pays démocratique grâce aux luttes et aux sacrifices de figures historiques et religieuses qui ont contribué à la construction d’un État juste et équitable. Les présidents successifs, de Senghor à Abdoulaye Wade en passant par Abdou Diouf, ont tous joué un rôle important dans la préservation de la démocratie au Sénégal.

Cependant, au cours de la gouvernance du président Macky Sall, il a été constaté un recul démocratique qui a été vécu avec amertume par les populations sénégalaises. La Coordination départementale de la République des Valeurs de Thiès a donc décidé de condamner les interdictions des marches et des manifestations par le gouvernement actuel.

Selon la Coordination, marcher et manifester est une expression démocratique autorisée par la Constitution sénégalaise. Les acquis démocratiques ont été difficilement obtenus par la volonté du peuple sénégalais, et il est donc important de les préserver. La Coordination déplore le chaos occasionné à Mbacké et appelle toutes les parties à plus de sens républicain pour la quiétude des Sénégalais.

La Coordination départementale de la République des Valeurs de Thiès appelle à la préservation de la démocratie et des libertés fondamentales au Sénégal et invite les citoyens à se tenir aux côtés des valeurs qui ont fait du Sénégal un pays démocratique.

