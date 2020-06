La commune de Thiès nord distribue l’aide alimentaire sans les pâtes

Share on Twitter

La commune de Thiès nord étant majoritairement habitée par des populations démunies, les autorités locales ont décidé de ne pas attendre le complément du kit alimentaire pour procéder à la distribution de l’aide.

C’est pour cela que selon le sous-préfet Abdoul Sy, ils ont commencé par un quartier comme Diakhao. Dans son analyse, « il reste la pâte alimentaire mais, conscient de l’acuité de la situation vécue par les populations de la commune de Thiès nord, presque toutes vulnérables et impactées par la pandémie, nous avons choisi cette démarche. »

En effet, et comme il le précise, « en attendant le reliquat, 5546 ménages sont ciblés, et 50 000 personnes seront bénéficiaires sur population totale d’environ 120 000 habitants. »

Cet appui répond à un besoin social des ménages durement impactés par la Covid-19

Un avis partagé par le Maire de la commune Lamine Diallo, qui dira que « cet appui répond à un besoin social des ménages durement impactés par la Covid-19. »

Les bénéficiaires comme Awa Diop, une dame interrogée par la RFM, ont unanimement affirmé leur satisfaction et prié pour le gouvernement.

Pour ce qui est du ciblage des ménages, la démarche est pour les autorités « transparente et équitable, parce que durant tout le processus, les délégués de quartier, les relais communautaires et les ASC sont associés, et la liste provisoire soumise à la validation d’un comité local présidé par le sous préfet. »