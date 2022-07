Pékin empochera cette année 26 % du service total de la dette qui sera payé par les 68 pays les plus pauvres de la planète.

La Chine est le premier créancier de huit pays africains éligibles à l’initiative de suspension du service de la dette (DSSI), selon une étude publiée récemment par le think tank Green Finance & Development Center.

Basé à Shanghai, il précise que Pékin détient 55% de la dette de Djibouti, 42% de celle de la République du Congo et 34% de celle de l’Angola. Les autres pays du continent dont l’empire du Milieu est le premier créancier sont la Guinée (32% du stock total de la dette), les Comores (31%), le Cameroun (29%), la Zambie (25%) et le Togo (24%).

Intitulée « le rôle de la Chine dans la dette extérieure publique des pays éligibles à l’initiative de suspension du service de la dette (DSSI), et l’initiative ‘’nouvelles routes de la soie’’(BRI) en 2020 » (China’s Role in Public External Debt in DSSI Countries and the Belt and Road Initiative (BRI) in 2020), l’étude indique que la Chine est également le premier créancier de dix autres pays parmi les plus pauvres de la planète situés dans d’autres régions du monde : les Tonga, le Laos, le Cambodge, le Kirghizistan, le Vanuatu, les îles Samoa, le Tajikistan, les îles Maldives et le Pakistan.

Au total, les 68 pays considérés comme les plus pauvres de la planète devront débourser en 2022 près de 53 milliards de dollars pour payer leurs créanciers. Sur ce montant, 14 milliards de dollars, soit 26 % du service total de la dette qui sera payé par ces 68 pays, iront dans les caisses de la Chine. Une proportion de 17% du service de la dette de ces mêmes pays sera empochée par les détenteurs d’obligations et 9 % par le Groupe de la Banque mondiale.

Dans le détail, huit pays devraient consacrer cette année plus de 2 % de leur revenu national brut (RNB) pour rembourser une partie de leur dette à la Chine. L’Angola et Djibouti arrivent en tête de liste, avec respectivement 4,9 % et 3,9 % de leur RNB. Six autres pays doivent y consacrer entre 2 et 3 % : les Tonga (2,8 %), le Laos (2,8 %), les îles Maldives (2,7 %), la Zambie (2,6 %), la République du Congo (2,4 %) et les îles Samoa (2,3 %).

En 2020, la Chine avait soutenu le plan d’allègement de la dette du G20 pour les pays les plus pauvres de la planète, en acceptant de différer le remboursement de 5,7 milliards de dollars de dette entre mai 2020 et décembre 2021.

L’encours total de la dette due à la Chine dans les 68 pays éligibles à la DSSI est passé de 105 milliards dollars en 2019 à 110 milliards de dollars à fin 2020.

Sur l’ensemble des autres créanciers, toutes catégories confondues (privés, bilatéraux et multilatéraux), seul le Groupe de la Banque mondiale dépasse la Chine dans ce domaine. L’encours total de la dette des 68 pays les plus pauvres de la planète envers cette institution multilatérale est passé de 111 milliards de dollars en 2019 à 128 milliards de dollars au 31 décembre 2020.

Ecofin