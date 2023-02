La Chine affirme qu’envoyer des armes en Ukraine n’amènera pas la paix

La Chine a affirmé que l’envoi d’armes occidentales vers l’Ukraine n’allait pas mener à la paix entre les deux pays en guerre. L’ambassadeur adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Dai Bing, a expliqué qu’après un an de combat, aucun dialogue de paix n’était en vue à cause des armes qui sont fournies. Il a déclaré selon l’agence Reuters : « Mettre de l’huile sur le feu ne fera qu’exacerber les tensions. Prolonger et étendre le conflit ne fera que faire payer un prix encore plus élevé aux gens ordinaires. »

Ces commentaires surviennent alors que la Russie a salué le rapprochement de la Chine concernant un possible envoi d’armes pour les troupes russes. En début de semaine, Anthony Blinken, le Secrétaire d’État américain, avait laissé entendre que la Chine pourrait prochainement aider la Russie alors que le pays dirigé par Vladimir Poutine a perdu de nombreux hommes et beaucoup de matériel.De son côté, Volodymyr Zelensky a indiqué qu’il souhaiterait s’entretenir avec la Chine. Il a déclaré : « Nous aimerions rencontrer la Chine. C’est dans l’intérêt de l’Ukraine aujourd’hui. »

