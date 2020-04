La Chambre Américaine de Commerce au Sénégal et d’autres entreprises américaines soutiennent le Sénégal contre le Covi-19 avec plus de 396 millions de FCFA

L’ambassadeur des États-Unis à Dakar, Tulinabo Mushingi, a rencontré ce 24 avril 2020 le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, pour la remise d’un soutien, en argent et en nature pour un montant total de 396 043 805 FCFA, offert par la Chambre Américaine de Commerce au Sénégal (AmCham) et d’autres entreprises américaines qui opèrent dans le pays. L’AmCham et les entreprises américaines se sont mobilisées pour soutenir l’État du Sénégal dans la lutte contre le Covid-19.

L’ambassadeur Mushingi a félicité l’AmCham qui a facilité la remise des dons du secteur privé américain au Sénégal pour faire face au COVID-19, notant que ces dons « sont un témoignage de leur engagement vis-à-vis du Sénégal et témoignent des valeurs américaines profondément enracinées d’assistance aux personnes dans le besoin ».

Le ministre Hott, au nom du gouvernement du Sénégal, a adressé ses vifs remerciements à AmCham et aux différentes entreprises donatrices.

Les entreprises ayant démontré leur générosité et leur solidarité, de par leur contribution, sont :

Connecting Leadership Resources ;

Cabinet Aziz Dièye ;

Cabinet Houda law firm ;

Caetano formula Sénégal ;

Citibank Sénégal, Contour Global ;

Cubic/Trafficware ;

Cybersmart ;

Ernst & Young ;

Fortesa, General Electric ;

Grands Moulins de Dakar ;

GIDG ;

Industries des Boissons du Sénégal ;

Kosmos ;

KPMG ;

Lekela ;

Microsoft ;

PricewaterhouseCoopers ;

Zena Exotic Fruits.

L’AmCham est une association regroupant principalement des entreprises américaines installées au Sénégal, ayant pour objectif de promouvoir les relations commerciales entre les États-Unis d’Amérique et le Sénégal et aussi d’améliorer l’environnement des affaires pour les entreprises américaines au Sénégal.