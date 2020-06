La basketteuse Malienne Kadidia Samaké, bien vivante.

Annoncée morte , la basketteuse malienne Kadidia Samaké éternue trois heures après l’annonce de son décès.

Le corps médical à l’hôpital du point G où elle suit un traitement d’un cancer qui a affecté sa jambe avait annoncé son décès. Mais ils n’en reviennent pas car, la basketteuse malienne Kadidia Samaké est bien vivante.

En effet, selon des sources de Sénéweb , bien introduites au département des Sports, le médecin traitant a annoncé son décès à la famille qui a aussitôt alerté le département des Sports. « Le temps de remplir les formalités administratives aux services hémato et pendant que les CS s’affairaient à envoyer le corps vers la morgue du quartier à la demande de la famille, ce qui a pris 3 longues heures après être débranché des respirateurs, la brave Kadidia Samaké revient, elle éternue et c’est le choc », confie une source consultée par Seneweb.

« Elle n’est pas morte et il faut vite la réanimer à nouveau », précise-t-on au sujet de la miraculée dont l’annonce de la mort avait été distillée dans les réseaux sociaux