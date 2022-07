Si vous êtes tenté par une nouvelle aventure ou que vous désirez profiter de nouvelles installations exclusivement pour toute la famille.

L’hôtel Riu Baobab est l’une des destinations qu’il vous faut absolument! Inauguré en 2022, formule tout compris fonctionnel 24/h24h, cet hôtel est une parfaite option pour venir au Sénégal et découvrir tout le charme du continent Africain en séjournant dans le meilleur Hôtel de pointe Sarene en front de Mer.

En effet, situé au cœur d’une beauté naturelle exubérante, l’Hotel Riu Baobab est le lieu idéal pour passer des vacances inoubliables. Il dispose de plus de 500 chambres, spécialement aménagées pour vous offrir un maximum de confort et de bien-être. Si vous avez des difficultés à localiser l’hôtel, où même à faire votre réservation, ne vous en faites pas il y’a des sites uniquement dédiés à cela qui vont vous faciliter la vie : vous pourriez consulter e booking,booking hotel ou encore réservation hôtel.

Il faut savoir que l’hôtel Riu Baobab de Pointe-Sarène est également équipé de 4 piscines extérieures où vous pourrez vous rafraîchir sous le chaud climat tropical, vous détendre sur les chaises longues aquatiques ou profiter au maximum du parc aquatique Splash Water World, une exclusivité de RIU Hotels & Resorts que pourrez avoir de visu sur Riu Sénégal.

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez aussi profiter de spectacles sons et lumières avec de la musique en direct et des programmes de divertissement, ou encore pratiquer des sports nautiques sur la plage située en face de l’hôtel pour un séjour vibrant et plein de moments divertissants. Enfin, pour faire le plein d’énergie après une journée bien remplie, à l’instar de grands d’hôtels tels le Melia hôtel ou l’hôtel aéroport Charles de Gaulle, qui sont des hôtels de luxe confort tout compris à Riu Sénégal vous pourrez également faire un petit tour au spa équipé d’une baignoire balnéo et de deux piscines relaxantes, où vous pourrez également profiter de tout un éventail de traitements de beauté proposés en option au grand bonheur de la gente féminine surtout.

Et enfin pour joindre l’utile à l’agréable, Pour la tenue de vos événements professionnels ou particulier dans un environnement unique tel que celui de Pointe-Sarène, l’Hotel Riu Baobab dispose de 5 salles de conférence entièrement équipées de la dernière technologie où vous pourrez organiser tout type de réunions.

L’Hotel Riu Baobab offre une carte gastronomique complète et variée pour tous les goûts : des délicieux petits déjeuners et dîners de type buffet avec des postes de cuisine à la minute aux saveurs les plus exotiques, en passant par les succulentes recettes asiatiques, italiennes et au grill des restaurants thématiques. Vous pouvez également profiter d’une grande variété de snacks et de boissons à toute heure dans les bars du complexe.

Situé au cœur d’un paysage désertique et entièrement vierge, Pointe-Sarène offre un cadre dont la beauté se fond entre mangroves et baobabs, et où nature sauvage et plages exotiques se combinent à la perfection.

À cette liste il faut aussi ajouter des hôtels d’un grand luxe à l’instar de Marriott hôtel ou encore hôtel Kyriad ce dernier en tant que marque de Louvres hôtels group, fait parti du deuxième groupe hotelier mondial, Jin Jiang international avec un réseau de plus de 260 hôtels 3 étoiles en France et dans le monde.

*RIU Hotels & Resorts

AU SUJET DE RIU

La chaîne internationale RIU a été fondée à Majorque (Espagne) en 1953. Elle a commencé ses activités avec l’ouverture d’un petit hôtel par la famille Riu, fondatrice et actuelle propriétaire en troisième génération. Elle s’est concentrée sur l’hôtellerie de loisirs et aujourd’hui, plus de 70% de ses établissements proposent le renommé service All inclusive by RIU. RIU Hotels & Resorts compte 100 hôtels dans 20 pays qui, en 2020, ont accueilli 2,3 millions de clients et employé un total de 24.425 personnes. RIU est actuellement la 32 ème plus grande chaîne hôtelière du monde.

Situé en bord de mer à Pointe-Sarène, l’Hotel Riu Baobab – All Inclusive dernier bijoux de la chaîne hôtelière propose un hébergement 5 étoiles, une salle de sport, un bar et un jardin. Il propose une réception ouverte 24h/24, un restaurant, un parc aquatique et une piscine extérieure ouverte toute l’année.