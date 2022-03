Ce mercredi 9 mars 2022, le président de l’ Union Citoyenne Bunt – Bi Dr Elhadji Ibrahima Mbow et l’instance majeure de Bunt – Bi ont tenu une réunion, en présence de l’honorable député Théodore Chérif Monteil, à l’ hôpital Héritage pour statuer définitivement sur le sort de leur camarade qui a commis des fautes contraires aux normes du Parti Bunt – bi .

L’honorable député Théodore Chérif Monteil a été exclu, hier, dans toutes les instances du parti Union Citoyenne Bunt – Bi pour des fautes lourdes et répétées .

Cette décision a été prise à la suite d’une réunion de la Direction nationale opérationnelle de Union Citoyenne Bunt – Bi .

Le parti a pris cette décision de « suspendre jusqu’à nouvel ordre de Monsieur Théodore Chérif Monteil pour activités fractionnistes, sabotage, instigateur ou complice de critiques, injures et menaces faites en l’endroit de la personne morale du parti et de sa famille et usurpation de fonction », lit – on dans le communiqué .

Toujours dans ce communiqué « Monsieur Théodore Monteil ne peut, à compter de cette date, représenter ou parler au nom de Union Bunt Bi; utiliser ses signes distincts comme le logo, les couleurs, le nom du parti » . En plus, Union Citoyenne Bunt Bi a annoncé la création d’une commission nationale de recours; la mise en place d’une commission ad hoc chargée de travailler sur l’organisation du Congrès du parti après les élections législatives du 31 juillet 2022 dont l’objectif est d’obtenir la majorité absolue pour une alternative crédible et apaisée .