La voie la plus indiquée pour offrir des exemples et modèles à la jeunesse est, de l’ avis de Mamadou Lamine Gueye, coordonnateur de Benno Bokk Yaakar dans la commune de Khombole, de rendre hommage à Serigne Mansour Sy Borom Daradji .

Le Saint homme qui, de son vivant, s’est entièrement dévoué à la quête et à la propagation du savoir coranique au point que le nom de Borom Daradji lui avait été conféré, sera célébré, ce samedi 30 avril, à Khombole, ville qu’il chérit profondément, sera à l’honneur.

En effet, dans un souci de valoriser l’enseignement coranique et de mettre les daaras dans les conditions optimales, M. Mamadou Lamine Gueye compte venir en aide à ceux qui inculquent à nos enfants, espoir de demain, les plus hautes vertus nécessaires à l’édification de la cité de Dieu.

A cet événement parrainé à Monsieur Augustin Tine, Ministre Directeur de Cabinet à la présidence de la République, à Monsieur Antoine Félix Diome, Ministre de l’ Intérieur, M. le Coordonnateur de Benno Bokk Yaakar ( BBY) envisage de rendre un vibrant hommage à Serigne Mansour Sy Borom Daradji pour l’œuvre colossale qu’ il a accomplie dans le cadre de la vulgarisation et de la promotion de l’éducation islamique.

L’ évènement de cette année mettra l’accent sur le renforcement des capacités des enseignants des Daraas, afin que leurs apprenants puissent rayonner à l’ échelle nationale et internationale.

C’est dire que la troisième édition s’inscrit dans une perspective de rénovation des techniques d’ apprentissage et une amélioration nette des conditions d’existence des Daraas.

Une longue histoire lie Serigne Mansour Sy et la ville de Khombole au cœur de laquelle se dresse majestueusement sa demeure, et où son œuvre et sa pensée continuent d’inspirer les croyants de tous bords.

Ainsi, toute la population de Khombole et de ses environs sont chaleureusement invitées à cet évènement qui restera gravé dans les mémoires…

