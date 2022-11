L’ adoption du Code de l’enfant : Kajoor Jankeen engage la bataille pour une meilleure condition de vie des enfants

La fédération Kajoor Jankeen a célébré le jeudi 24 novembre 2022 le 33 ème anniversaire de l’adoption de la convention des droits des enfants à la Préfecture de Thiès. Cet événement dédié aux enfants a été célébré par des slogans qui interpellent les décideurs sur cet éternel combat sur la protection des droits des enfants. 《 L’adoption du Code de l’Enfant, un engagement à respecter pour la réalisation des droits des enfants et des jeunes garçons et filles 》, entre autres. La fédération Kajoor Jankeen est en collaboration avec d’autres partenaires, le comité départemental pour la protection des enfants, les services concernés afin de célébrer le 33 ème anniversaire de la Convention relative aux Droits des Enfants ( CDE ).

Tour à tour, les intervenants sont revenus sur le respect des droits de l’enfant, la non discrimination et la participation avec l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit de vivre , de survivre et de se développer. Selon le porte-parole du jour, 《Les enfants sont discriminés. Ils subissent des privations et toutes formes de violences 》, a – t – il dénoncé. Dans son discours, il ajoute : 《 Nous rappelons aux décideurs 》 que plus d’une décennie, 《 les défenseurs des droits de l’enfant ont mené des réflexions importantes aboutissant à un projet de cadre de l’enfant》qui selon lui, jusqu’à présent reste sans suite, alerte – t – il devant les autorités. Encore mieux, ils constatent qu’ au niveau de la part des décideurs 《un relâchement par rapport à l’adoption de ce cadre》.

Ainsi, ils réclament l’adoption urgente de ce code, car c’est une priorité, ajoutent – ils. Cette journée est l’occasion pour les enfants de saisir cette opportunité pour interpeller les décideurs, les autorités municipales, administratives, les acteurs d’avoir une réflexion pour une budgétisation de fonds pour assurer la protection de l’enfance, et surtout pour sa mise en œuvre effective de cette lutte dans le cadre de la stratégie nationale menée par le gouvernement. Selon le porte-parole, la budgétisation reste un manque criard au niveau des collectivités territoriales.

En outre, Moussa Diagne Préfet du département de Thiès, coordonnateur dudit comité a pris bonne note sur l’ensemble des préoccupations de ces derniers. Il a promis à ses enfants de porter ce combat devant les plus hautes autorités en espérant qu’une suite favorable à leur demande. D’ailleurs, il a annoncé une réunion de concertation avec les acteurs, les partenaires et les bonnes volontés dans les jours à venir pour ouvrir un élan de solidarité qui pourra accompagner ses enfants qui s’activent dans la protection de l’enfance.