Koul: Le bitumage de la route, une vieille doléance toujours au point mort

Le bitumage de la route reste la préoccupation majeure des habitants de Koul , une localité située dans l’arrondissement de Mérina Dakhar dans le département de Tivaouane.

Ces derniers n’en peuvent plus de promesses non tenues et ne savent plus où donner de la tête.

La route qui est une piste qui date de 1939, est pourtant un carrefour car elle peut mener à plusieurs localités de la sous région, représente un véritable casse-tête pour les habitants de koul, les femmes sont impactées au plus haut degrés car obligées de faire un vrai parcours de combattant pour rallier le marché de Ngaye Mékhé.

Le maire Modou Fall d’affirmer que pourtant le problème a été exposé au niveau de l’assemblée nationale et que même une entreprise avait gagné l’appel d’offre à hauteur de 99 milliards mais jusque là une seule Pierre n’a pas été posée.

Ils lancent un énième appel à l’endroit du chef de l’état Macky Sall pour soulager leurs souffrances.