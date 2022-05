korité 2022 : Habib Kane distribue des denrées alimentaires aux familles

Dans le cadre de sa politique sociale, Habib Kane a procédé, ce samedi 30 avril 2022, à l’occasion de la veille de Korité, à la distribution de denrées alimentaires aux femmes de groupements, aux personnes retraitées, aux chauffeurs de taxi … de son quartier. Les denrées sont composés des oignons et pommes de terre. En effet, le responsable du Réseau d’Appui d’Assistance pour le Développement de Thiés a réitéré son engagement et son esprit du partage des denrées de premiers nécessités avec la population thiessoise. Par ailleurs, il a abordé les législatives avec beaucoup d’engagement. Le maire de la commune de Thiés – Est , Me Ousmane Diagne a pris part à cette cérémonie de remise des denrées alimentaires.