Du nouveau dans la bagarre mortelle entre pêcheurs d’origine malienne et de jeunes chasseurs sur les rives du fleuve Kayanga dans la commune de Médina Chérif département de Kolda. D’après l’Observateur la brigade de gendarmerie de Kolda, vient de mettre la main sur les deux présumés meurtriers des deux pêcheurs. Le quotidien du groupe futurs médias d’ajouter que deux fusils, des cartouches et une moto ont été saisis. ‘enquête de la gendarmerie a été ouverte suite à cette bagarre rangée entre pêcheurs et jeunes braconniers, qui s’était soldée par des pertes en vies humaines. Les deux présumés meurtriers ont finalement été arrêtés hier par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Kolda, et c’est tout un réseau de braconniers qui a été démantelé ».

Igfm