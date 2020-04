Kolda : 100 kg de Hachischs et 59 kg de chanvre indien saisi

Une patrouille fructueuse dans la commune de « Sarabédji »

Le couvre-feu ne dissuade toujours pas les trafiquants de drogue dans la région de Kolda. En effet, 100kg de hachischs et 59kg de chanvre indien ont été saisis la nuit du 27 Avril 2020. C’est au cours d’une patrouille dans la commune de « Sarabédji », que la gendarmerie a procédé à cette saisie. Le tout était transporté à bord d’une moto à vitesse. Une opération qu’ils ont menée à l’occasion de leur patrouille dans la zone périurbaine de Kolda.

D’après le capitaine Mody Sow, commandant de la gendarmerie territoriale de Kolda, « c’est des éléments de la brigade territoriale de Kolda, qui était en mission de sécurisation le long de la frontière qui a procédé à la saisie. Le motocycliste a pu échapper à leur contrôle, mais la fouille a permis de faire une saisie importante : 5 boulettes de hachischs et 59kg de chanvre indien en plus de la moto. »

Un important bilan corrélatif à leurs opérations de surveillance du couvre-feu

Ces gendarmes ont dans leur actif un important bilan corrélatif à leurs opérations de surveillance du couvre-feu. D’après le capitaine, « 430 personnes ont été interpellées, 188 véhicules, 241 motos et 27 vélos immobilisés, 85 personnes refoulées à la frontière, et au total, 1357 infractions ont été relevées. Et en quatre semaines, on a perçu 7.173.000 FCFA d’amende ».

Nombreux parmi les malfaiteurs saisissent cette période dominée par la propagation du Covid-19 pour faire leur besogne, mais les gendarmes veillent au grain.