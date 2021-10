Kim Kardashian et Kanye West « réunies » au Saturday Night Live ?

Ils ont divorcé depuis quelques mois, mais marchent toujours ensemble. Comme pour dire qu’après l’amour, ce n’est pas la guerre. Mais, l’entente entre Kim Kardashian et Kanye West est si parfaite, qu’on a du mal à croire à leur supposée séparation. Kanye aurait quitté New York avant l’apparition de son « ex-femme », au Saturday Night Live. D’ailleurs, TMZ rapporte que le couple séparé a été aperçu en train de quitter un hôtel ensemble, en direction des studios NBC.

La mondaine américaine Kim Kardashian est dans la « Big Apple » depuis lundi dernier, travaillant 20 heures par jour en préparation de sa grande soirée. Des sources disent que la mère de quatre enfants ne s’est pas plainte ou n’a créé aucun drame; comme elle en a souvent parlé dans « L’incroyable famille Kardashian ». Elle prend son travail très au sérieux, et cela ne fait pas exception. Il se dit qu’elle aurait même été aidée par son « ex-mari » Kayne West, mais on ne sait pas s’il sera inclus dans l’épisode de la soirée.

Le rappeur n’a jamais accueilli Saturday Night Live, bien qu’il ait été un invité musical en 2018, lorsque la star de Marriage Story Adam Driver a repris la scène pour la soirée. Bien qu’il serait cool de voir West interpréter une piste ou deux pendant que sa partenaire anime les performances musicales proviennent de Halsey, qui a récemment sorti un album intitulé : « If I Can’t Have Love, I Want Power » (Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir, ndlr).