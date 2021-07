Khombole : Triste scéne, un berger a perdu une trentaine de vaches d’un seul coup

La scène était surréaliste avec le spectacle d’un troupeau de vaches qui mourraient une à une, sous les yeux du propriétaire Serigne Modou Diaw. Et selon la première évaluation qui a été faite, c’est une trentaine de vaches qui ont ainsi péri. Le triste spectacle avait eu lieu, avant-hier, au quartier Keur Macodou de Khombole, Les premiers témoignages font état d’une intoxication alimentaire. Une thèse qui sera confirmée par l’homme de l’art, en l’occurrence le vétérinaire Birame Fall appelé à la rescousse.

Selon L’AS, à l’origine du drame il y a de l’aliment de bétail contenant malencontreusement de l’urée et qui a été servi aux animaux, à travers l’eau d’abreuvage. Après consommation, le spectacle était plus que désolant, avec des vaches qui tombaient une à une. Toutes les vaches ayant consommé l’aliment ont été atteintes et c’est dans le désarroi total que le propriétaire a eu le réflexe d’appeler le vétérinaire qui a rappliqué dare-dare.

Devant l’ampleur des dégâts, il s’est référé à ses supérieurs. C’est ainsi qu’il lui a été recommandé de donner aux vaches encore vivantes du vinaigre dilué dans l’eau à hauteur de (50% d’eau et 50% de vinaigre). C’est cela qui a pu sauver un bon nombre de vaches alors que d’autres étaient déjà égorgées. Ce qui n’aura servi à rien, car le vétérinaire a été ferme en informant que la viande n’était pas propre à la consommation.

D’ailleurs, après avoir fait les constats d’usage, la gendarmerie, qui a ouvert une enquête pour mieux cerner les causes réelles de ce drame, a requis les services d’un engin pour creuser une fosse afin que les vaches qui étaient égorgées y soient ensevelies, de peur que des gens malintentionnés s’emparent de la viande pour la consommer ou la mettre frauduleusement sur le marché.

La catastrophe est survenue aux environs de 10 heures et comme une traînée de poudre, elle s’est répandue dans toute la ville. Certains badauds n’ont pas hésité à rallier les lieux pour s’enquérir des derniers développements. Pour l’heure, le propriétaire du troupeau, surpris par l’ampleur du désastre, parvient difficilement à trouver les mots traduisant ses sentiments du moment, d’autant plus qu’il vient de perdre plusieurs millions de FCFA en cette veille de Tabaski.