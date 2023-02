Khombole : Serigne Mbacké HANE annonce sa démission de l’APR

Dans un post sur sa page Facebook, avant – hier, Serigne Mbacké HANE, ancien président de la commission des finances sous le magistère de l’ex maire Pape MBOUP, à la municipalité de Khombole, dont il est l’un des plus proches collaborateurs, a pris la décision de quitter définitivement les rangs de l’Alliance pour la République (APR) dans sa ville natale. 《Depuis le 12 juillet 2022, j’avais décidé de geler mes activités politiques en dénonçant le manque de considération des leaders nationaux à l’égard des responsables communaux de l’ APR de Khombole 》, a – t – il révélé. Il poursuit : 《 j’espérais, à l’époque, que cette décision allait entraîner un changement de vision et de démarche dans la prise en compte des besoins et préoccupations des responsables et militants, dans le sens de l’intérêt du parti》. Malheureusement, pour lui, depuis lors, aucun signal fort n’a été noté dans ce sens.

《 D’ailleurs, le dernier conseil des ministres décentralisé de Thiès a confirmé ce manque de considération. En effet, parmi les mesures et promesses annoncées, aucun projet digne de ce nom n’a été inscrit au profit des populations de Khombole 》, note, avec désolation, la tête de liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar lors des élections municipales. Aussi, pour rester logique et cohérent dans les motivations de sa décision de démission, l’ingénieur agro-économiste a décidé de poursuivre son engagement patriotique à servir sa commune et son pays. Il a remercié ses amis, militants et sympathisants qui l’ont accompagné, avec engagement et dévouement dans cette mission qu’il qualifie de 《 riche et exaltante aventure 》.

Cette démission de l’expert consultant international survient au moment où beaucoup de leaders de la mouvance présidentielle, notamment le coordonnateur communal Mamadou Lamine Gueye n’ont pas bénéficié de promotion de la part du Chef de l’État. Et pourtant, ils sont très visibles sur le terrain, mouillant le maillot, participant activement aux différents combats menés par la coalition BBY.

Malick Sarr Gueye

