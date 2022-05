« Nous le dirons haut et fort, Antoine Félix Abdoulaye Diome est à ce jour le meilleur ministre de l’intérieur que le Sénégal ait connu depuis son indépendance et ce, malgré le peu de temps qu’il a déjà passé à la place Washington. Les preuves sont là, tangibles et au vu de toutes personnes de bonne fois qui observent la marche politique de notre pays », a témoigné Mar Wade, coordonnateur AFAD, lors d’un point de presse organisé ce matin par les Amis de Antoine Félix Diome.

Poursuivant, il ajoute : « Son avènement à la tête de ce ministère a coïncidé avec l’amélioration de l’environnement de travail dans la justice, mais surtout des conditions matérielles témoignant ainsi de son désir ardent de mettre ses collaborateurs dans d’excellentes conditions de performance », dit- il.

En outre, Mar Wade et ses camarades ont également prévenu les acteurs politiques hostiles au ministre de l’intérieur. « Vous n’êtes pas sans ignorer que Monsieur le Ministre fait l’objet d’attaques infondées venant de forces tapies dans l’ombre, mais également de l’opposition pour ternir et mettre en doute son ancrage… », ont – ils averti.

Tous ceux qui ont pris la parole à cette rencontre ont témoigné leur amitié à Antoine Félix Diome, le service qu’il assure avec responsabilité pour son pays, tout en magnifiant sa générosité légendaire envers les populations sénégalaises.

Ainsi, les Amis de Antoine invitent tous les khombolois à accompagner les actions du ministre partout dans le pays. Pour rappel, les chefs religieux comme Serigne Hady Sy, Serigne Moustapha Sy, Sokhna Ibnou Barra Mbacké ont pris part à ce point de presse pour exprimer leur solidarité au ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome.