Khar Yallah : Ébouillantée par sa belle-soeur, elle n’arrive plus à allaiter son bébé

Une scène de violence familiale de plus. D. Ndiaye (19 ans) et I. Bâ (25 ans), deux belles sœurs (leurs maris sont frères) qui se regardaient en chiens de faïence ont fini par en venir aux mains. Et l’irréparable a été évité de justesse. En effet, la première citée a ébouillanté Idiatou après une violente dispute.

L’histoire s’est déroulée à Khar Yallah (Grand-Yoff) aux environs de 10 heures. C’était un dimanche calme et paisible avec une ambiance bon enfant, jusqu’à ce que des pulsions néfastes viennent tendre l’atmosphère.

I. Bâ, mère d’un enfant, raconte ce jour là, qu’elle était sortie pour acheter le petit-déjeuner pour sa famille. Elle croise D. Ndiaye et sa belle-sœur D. Seck à la devanture de la maison. Dès qu’elles la voient arriver, elles se mettent à rigoler.

Au cours de la journée, alors qu’ elle se rendait à la boutique pour acheter des bonbons pour son fils, elles en viennent aux mains avant que le voisinage ne les sépare.

Alors qu’elle s’apprêtait à faire la toilette de son fils elle voit D. Ndiaye se diriger vers elle avec une marmite d’eau chaude. Elle presse le pas pour alerter les voisins. Mais trop tard. D. Ndiaye verse l’eau bouillante sur le dos d’I. Bâ qui se retrouve avec de graves blessures. Des sources de Seneweb révèlent même qu’elle éprouve d’énormes difficultés à allaiter son bébé.

Devant les redoutables enquêteurs du commissariat de Grand-Yoff, la mise en cause confirme les faits et précise qu’elle était sous l’emprise de la colère.

Poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 18 jours, D. Ndiaye est déférée, laissant derrière elle un bébé de 08 mois.