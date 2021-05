Khar Séne Mental: Je ne digère pas le mbourok Sow, c’est pourquoi j’ai claqué la porte !

Clap de Fin entre le mouvement mental et la coalition présidentielle Bby. À l’origine de cette rupture après 7 ans de compagnonnage est au 1er rang le fameux « mbourok Sow » pour désigner l’alliance entre Macky Sall et Idrissa Seck . Une coalition dont le président du mouvement mental khar Séne a montré son total désaccord et pour cela il n’y est pas allé par quatre chemins qualifiant le mbourou et le Sow de dealers politiques qui n’ont aucune conviction « Idrissa Seck devrait avoir honte même après tout ce qu’il a dit d’aller rejoindre Macky Sall…il est animé uniquement d’ambitions présidentielles ». fulmine le jeune Politicien.

Aprés avoir décrié une gestion calamiteuse et souligné l’incompétence des élus de la zone nord , khar séne affirme qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections locales prévues en janvier 2022 mais son mouvement va choisir une coalition qu’ils vont accompagner. D’ailleurs une assemblée générale est prévu à cet effet, pour les nouvelles orientations du mouvement suivi d’un méga meeting qu’ils organiseront au stade Yatma Diouf de médina Fall en vue de remobiliser les troupes…