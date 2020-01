Khalass Rfm Du Vendredi 24 Janvier 2020 Avec Mamadou Mouhamed Ndiaye, Ndoye Bane Aba no Stress

Dans l’émission KHALASS RFM du Vendredi 24 janvier 2020, Mamadou Ndiaye,Ndoye Bane reviennent sur une personne à qui on a volé sa voiture à Diamaguene qui se trouve dans le département de Mbour et cela depuis plus quinze jours, ainsi, il est venu dans l’émission khalass afin qu’on puisse l’aider à retrouver sa voiture qui est de Marque Peugeot et immatriculée Th 3695.

Dans l’émission KHALASS RFM du Vendredi 24 janvier 2020, Mamadou Ndiaye,Ndoye Bane mettent en blanc le modus operandi d’un voleur professionnel de voiture. D’après l’équipe de khalass,le gars repère les agences de voyages puis il vient sympathiser avec les gens qui y travaillent jusqu’à gagner leur confiance, avant d’en abuser,en les vendant des voitures qu’il a lui-même volé.

Dans l’émission KHALASS RFM du Vendredi 24 janvier 2020, Mamadou Ndiaye,Ndoye Bane reviennent aussi sur un escroc qui grugeait les personnes en leurs promettant de les amener au Qatar et leur trouver un travail. Les personnes qui ont eu la malchance de tomber sur lui sont venues dans l’émission Khalass pour dénoncer cette personne.