Khalass Rfm du Vendredi 03 Janvier 2020 avec Mamadou Ndiaye Ndoye Bane et Aba no Stress

Dans l’émission Khalass 03 janvier 2020 Mamadou Mouhamed Ndiaye, Ndoye Bane et Abba reviennent sur l’histoire d’une une femme qui cherchait un appartement dans lequel elle voulait loger,mais a eu la malchance de rencontrer un gars du nom de Baye Dame Diop et qui se faisait passer pour un agent immobilier qui travaille dans une agence de la place.

D’après la femme, Le sieur a arnaqué plus d’une dizaine de personnes. D’après son récit, le sieur lui a proposé un appartenant qui se trouve au Nord Foire pour une somme de 210.000frs.

Elle accepta et lui remet la somme ,en retour le gars lui fait une décharge et lui demande d’attendre cinq jours le temps de réfectionner rapidement l’appartement afin qu’elle puisse déménager.

Le délai passer, la femme n’a plus revu le soit disant agent immobilier et n’arrive même plus à la joindre au téléphone. Une fois qu’elle s’est rendue à l’agence on lui a fait savoir que Baye Dame Diop n’a jamais travaillé là-bas.

dépitée ,et bouleversée,elle demande de l’aide à toute l’émission Khalass parce qu’elle n’a pas ou dormir et elle serait enceinte de quelques mois.