Khalass Rfm Du Mercredi 29 Janvier 2020 Avec Ndoye Bane

Dans l’émission Khalass du Mercredi 29 janvier 2020 Mamadou Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur l’histoire des personnes qui se disent travailler dans des entreprises qui trouvent du travail au gens qui sont le besoin ou qui essaient de trouver du financement et en retour ils encaissent l’argent des gens d’une manière malhonnête.

D’après le témoin qui raconte, c’est une de ses amis qui l’a mise en rapport avec une prétendue société qui lui a promis de la faire gagner des millions d’euros. Une fois sur place, la première chose qui l’a intrigué était qu’on lui avait demandé d’éteindre son téléphone car d’après eux rien ne devait filtrer de ce qui se disait la bas.

Ensuite les responsables ont commencé à lui expliquer des choses superflues et qui ne la semblaient pas nettes, avant qu’on lui demande de verser la rondette somme de 450.000frs pour des frais de dossiers.

Heureusement, se rendant compte qu’elle allait être arnaquée, elle a commencé à leur poser des questions dont les responsables de l’entreprise n’arrivaient pas à répondre, puis elle a été renvoyée.

Elle s’est présentée dans l’émission khalass pour dénoncer cette pratique et prévenir les gens de cette arnaque.